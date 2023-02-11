Enkazdan kurtarılan küçük Rıdvan'ın her sözü yüreklere ok gibi saplandı: Paralar cüdanın içinde, belki ev alabiliriz

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ederken, afet bölgesinden gelen görüntüler yürekleri dağlıyor. Enkazdan çıkarılan Rıdvan isimli çocuk, kendisini kurtaran kişilere, siyah çantanın içindeki cüzdanın da çıkarılmasını isteyerek, "Bir de Bakugan gibi bir şey var. Paralar cüzdanın içinde. Evimiz de yok. O parayla belki ev alabiliriz." sözleriyle herkesi kahretti.