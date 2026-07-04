Batman'da 'baron abla' lakaplı hükümlü yakalandı

Batman'da 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan "baron abla" lakaplı hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, kent merkezde gerçekleştirilen operasyonda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çevresinde "baron abla" olarak tanınan G.A. isimli şahıs gözaltına alındı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından ceza infaz işlemlerinin tamamlanması amacıyla ilgili adli mercilere teslim edildi. Olayla ilgili gerekli adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı