Enkazdan çıkan not herkesi duygulandırdı: Burada kızım var lütfen Güncel Haberler Hatay'ın Antakya ilçesinde kurtarma çalışmalarının devam ettiği yıkılan binanın enkazına bırakılan, "Burada kızım var lütfen" yazılı not, görenleri duygulandırdı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da çok sayıda bina yıkıldı. Akevler Mahallesi'nde yıkılan 7 katlı binanın enkazı altında kalan 15 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor. "BURADA KIZIM VAR LÜTFEN" Enkazın üzerine, depremden kurtulan kişi tarafından yazıldığı tahmin edilen "Burada kızım var lütfen. 13.02.2023" yazılı not görenleri duygulandırdı. İşte görenleri kahreden o not; Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Antakya Hatay Güncel Haberler

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