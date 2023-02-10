Enkaz altındaki genç kadının naif konuşması yürekleri dağladı: Tehlikeli diye gelmediler, onlar da haklı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki deprem 10 ilde büyük yıkıma neden olurken, sosyal medyaya düşen bir görüntü kısa sürede viral oldu. Enkaz altında kalan genç bir kadının saatler sonra yardımına koşan bir kurtarma görevlisiyle "Ben tam ümidimi kesmiştim biliyor musunuz? Dedim artık bırakın uyuyacağım ben, üşüyordum zaten, ne olacaksa olacak. Burası çok tehlikeli diye girmek istemediler herhalde, onlar da haklı" diyaloğu izleyenlerin yüreğini dağladı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin faturası ağır oldu. 10 ilde büyük hasara yol açan depremde binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti.

CANLA BAŞLA MÜCADELE EDİLİYOR

10 şehirde binlerce bina yerle bir olurken, Türkiye ve dünyanın dört bir yanından gelen arama kurtarma ekipleri, enkazdan bir kişiye daha canlı ulaşmak için fedakarca mücadele ediyor.

YÜREKLERİ DAĞLAYAN DİYALOG

Depremin en fazla zarar verdiği illerden biri olan Hatay'da çekilen bir görüntü ise sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Depremde yıkılan bir binanın enkazında günlerce kurtarılmayı bekleyen bir kadının, yardımına koşan kurtarma görevlisiyle arasındaki diyalog izleyenlerin yüreğini dağladı.

"DEDİM ARTIK BIRAKIN UYUYAYACAĞIM BEN, ÜŞÜYORDUM ZATEN"

Naifliği ve nezaketiyle milyonları ağlatan genç kadın, görevliye "Hiç tanımadığınız insanlar için buradasınız. Allah razı olsun, Allah sizi düşürmesin. Çok teşekkür ediyorum. Ben tam ümidimi kesmiştim biliyor musunuz? Dedim artık bırakın uyuyacağım ben, üşüyordum zaten de, ne olacaksa olacak zaten. Kimse de gelmiyor gitmiyor. Üstümüzde böyle geziyorlardı. Burası çok tehlikeli diye girmek istemediler herhalde. Onlar da haklı" dedi.