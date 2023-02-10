Enkaz altında kurtarılmayı bekleyen küçük Cemile kahretti: 30 saattir babamın cansız bedeniyle buradayım

Gaziantep merkezli 10 ilde etkisini gösteren depremlerin ardından enkaz altında kalan vatandaşları çıkarmak için çalışmalar devam ediyor. Enkaz altında kurtarılmayı bekleyen küçük bir kızın "30 saattir babamın cansız bedeniyle buradayım" sözleri kahretti.

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin etkisi 10 ilimizde büyük hasara yol açarken, enkaz altında kalan vatandaşları arama ve kurtarma çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor.

YÜREK DAĞLAYAN SÖZLER

Depremin 5. gününde enkaz altından sağ olarak çıkarılan vatandaşların görüntüleri Türkiye'yi sevince boğarken, deprem bölgesindeki afetzedelerin sözleri adeta yürekleri parçalıyor.

"30 SAATTİR BABAMIN CANSIZ BEDENİNİN YANINDAYIM"

Kurtarılmayı bekleyen Cemile isimli küçük kız, kendisi için gelen ekibe, babasının öldüğünü ve otuz saattir onun cansız bedenin yanında olduğunu söyledi. Bu sözler sonrası boğazı düğümlenen görevli, ne diyeceğini bilemedi.