Engin Özkoç: "Erdoğan, 15 Temmuz'da Milleti Sokağa Döküp, Kendisi Saklanırken; TBMM Kapılarını İlk Açan CHP Vekilleridir" - Haberler

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Engin Özkoç: "Erdoğan, 15 Temmuz'da Milleti Sokağa Döküp, Kendisi Saklanırken; TBMM Kapılarını İlk Açan CHP Vekilleridir"

ANKA - Ceylan Sağlam - Güncel
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Engin Özkoç: 'Erdoğan, 15 Temmuz'da Milleti Sokağa Döküp, Kendisi Saklanırken; TBMM Kapılarını İlk Açan CHP Vekilleridir'

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz’da milleti sokağa döküp, kendisi saklanırken; CHP Genel Başkanı ve milletvekilleri TBMM’ye gitmek için yola çıkmıştı. TBMM kapılarını ilk açan CHP vekilleridir” açıklamasını yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz'da milleti sokağa döküp, kendisi saklanırken; CHP Genel Başkanı ve milletvekilleri TBMM'ye gitmek için yola çıkmıştı. TBMM kapılarını ilk açan CHP vekilleridir" açıklamasını yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Özkoç, şu açıklamaları yaptı:

"Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz'da milleti sokağa döküp, kendisi saklanırken; CHP Genel Başkanı ve milletvekilleri TBMM'ye gitmek için yola çıkmıştı. TBMM kapılarını ilk açan CHP vekilleridir."

ANKA / Ceylan Sağlam - Güncel

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