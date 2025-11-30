Engellilerin Sorunları İçin Toplandılar

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, Manisa'nın Kula ilçesinde engelliler ile ailelerinin yaşadığı sorunlar ve çözüm önerilerini değerlendirmek üzere toplandı.

Komisyon Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile komisyon üyesi milletvekilleri, Gençlik ve Spor Bakanlığının Kula Gençlik Kampı'nda gerçekleştirilen toplantıda, engellilere yönelik mevcut durum, ihtiyaçlar ve yapılması gereken çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Kasapoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, sorunları yerinde tespit ederek çözüm önerileri geliştirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Sorunları yerinde incelemek ve çözüm önerileri üretmek amacıyla ziyaretler yapıyoruz. Bölge toplantıları düzenliyoruz ve bu hafta Ege'deyiz." dedi.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde engelli bireylere yönelik kamplar düzenlendiğini ifade eden Kasapoğlu, "Ülkenin dört bir yanındaki 50'den fazla kampımızda engelli bireylerimizi ağırlıyoruz. Gençlerimizin ve ailelerinin mutluluğunu görüyoruz. Bu konu bir bilinç ve farkındalık meselesi. Komisyonumuzun amacı da bu hassasiyeti güçlü kılmak. Gereken adımları birlikte atarak erişilebilirliği en yüksek standartlarda ortaya koymayı, mevcut sorunları çözmeyi ve öneriler geliştirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya katılan dernek temsilcileri ile engelli yakınları, günlük yaşamda karşılaştıkları güçlükleri ve sunulan hizmetlere ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Program, 80. Yıl Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin ziyaret edilmesiyle sona erdi.

Toplantıya Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Kula Kaymakamı Talha Altuntaş, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Mustafa Kılıç ve AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut da katıldı.