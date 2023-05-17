Engellilerin bir günlük askerlik sevinci Van'ın Başkale ilçesinde zihinsel ve bedensel engelleri dolayısı ile bugüne kadar askerlik yapamayan engelli vatandaşlar "Temsili Askerlik Uygulaması" ile 6. Hudut Tugayında düzenlenen törenle bir günlüğüne asker oldu.

Engellilerin bir günlük askerlik sevinci

VAN - Van'ın Başkale ilçesinde zihinsel ve bedensel engelleri dolayısı ile bugüne kadar askerlik yapamayan engelli vatandaşlar "Temsili Askerlik Uygulaması" ile 6. Hudut Tugayında düzenlenen törenle bir günlüğüne asker oldu.

Başkale Doğan Özen Kışlası 6. Hudut Tugay Komutanlığı'nda, 6 engelli genç için yemin töreni düzenlendi. Asker üniforması giyen gençler, aileleri ve komutanları huzurunda yemin etti. 6. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, engelli vatandaşların 1 günlüğüne de olsa bu şerefli üniformayı taşımasının gururunu yaşadıklarını söyledi.

Törende, engelli arkadaşlar adına konuşma yapan er Adem Karahan da, hayatlarının en önemli anlarından birini yaşadıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından engelli vatandaşlara protokol üyelerince terhis belgeleri plaket ve hediyeler verildi.

Törende engelli vatandaşlar bir gün de olsa askerlik yapmanın gururunu yaşarken aileleri ise mutluluk ve sevinç gözyaşı döktü.

Görme engelli Adem Karahan'in babası Nadir Karahan, çok mutlu olduklarını vurguladı. Oğlunun kısa bir süreliğine de olsa askerlik görevini yerine getirmiş olmasının mutluluğunu yaşadığını dile getiren Nadir Karahan, tüm askerlere başarılar diledi.

Askerler, aileleriyle birlikte yedikleri yemekten sonra program son buldu.

Törene İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Çelik, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu ve ilçe protokolü katıldı.