Engelliler Umre'ye Uğurlandı

Dünya Zihinsel ve Fiziksel Engelliler Derneği ile hayırseverlerin desteğiyle Konya, İstanbul ve Ankara'dan 24 engelli vatandaş, umreye gönderildi.

Konya'daki dernek binası önünden yapılan uğurlama törenine, engellilerin aileleri ve yakınları katıldı.

Derneğin Genel Başkanı Mevlüt Ayvaz, AA muhabirine, üç yıllık çalışmanın sonucunda 24 kişiyi umreye göndermenin sevincini yaşadıklarını söyledi.

Hem yardımseverler hem de dernekten ayrılan bütçeyle bu organizasyonu her sene düzenlemeye çalıştıklarını ifade eden Ayvaz, "Konya'dan umreye gidecek 18 kişi var. Bunların geri kalanı İstanbul ve Ankara'dan kafilemize dahil olacak. Zihinsel ve fiziksel engelli arkadaşlarımızla 20 günlük bir umre ziyareti gerçekleştireceğiz. Bu arkadaşlarımız, ibadetlerini yerine getirebilecek nitelikte. Bugün onları dualarla yolcu edeceğiz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Umre sevinci yaşayacak engelliler, yapılan duanın ardından aileleriyle vedalaşarak otobüslerle uğurlandı.