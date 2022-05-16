Engelliler 'Kuş Oteli'ni ziyaret etti

Türkiye'nin ilk ve tek engelsiz kuş gözlem kulesinin bulunduğu Hersek Lagünü'ne gelen engelliler, alandaki kuşların oluşturduğu güzellikleri takip etme fırsatı buldu.

Tarım ve Orman Bakanlığınca Hersek Lagünü'nde yapılan engelsiz kuş gözlem kulesi, Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında özel konuklarını ağırladı.

Kule, ziyarete gelen özel konuklarına, 245 farklı kuş türünün bulunduğu alanı izleme imkanı sağladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, lagünün Türkiye'deki önemli sulak alanlardan birisi olduğuna vurgu yaptı.

Oral, "Türkiye'de ilk defa engellilere uygun kuş gözlem kulesinin olduğu mekandayız. Burası aynı zamanda doğa eğitim merkezimiz, kuş gözlem kulemiz. Burası ve hemen gölümüzün öbür tarafındaki Tıbbı Aromatik Bitkiler Bahçemiz engellilerimize tam uyumlu. Kuş gözlem kulemizde engellilere uyumlu, asansörlü Türkiye'deki ilk kule. Engellilerimizi buraya bekliyoruz. Buradaki güzellikleri hiçbir engel tanımadan görmelerini sağlayacak bir ortamı hazırlamış olduk." diye konuştu.

Alana ilk defa gelen engelliler ise kuş gözlem kulesinden alandaki kuşları takip ederek güzel bir gün geçirecekleri için mutlu olduklarını söyledi.