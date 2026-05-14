Solhan'da Engelliler Haftası kapsamında etkinlikler düzenlendi

Bingöl'ün Solhan ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla kortej yürüyüşü ve çeşitli etkinlikler yapıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü, engelli bireylerin toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak, toplumsal farkındalığın önemine dikkat çekti.

Etkinlikler çerçevesinde çarşı merkezinden Solhan Yatılı Bölge Okuluna kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Yürüyüşe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhittin Çiftçi, okul müdürleri, öğrenciler, öğretmenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile engelli bireyler ve aileleri katıldı.

Programda konuşan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Recep Kaya, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nın toplumsal farkındalık açısından önemli olduğunu belirtti.

Engelli bireylerin toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade eden Kaya, asıl engelin sevgisizlik, anlayışsızlık ve önyargı olduğunu kaydetti.

Solhan Yatılı Bölge Okulunda devam eden programda, halaylar çekildi, katılımcılara ayran aşı çorbası ikram edildi.

Kaynak: AA / Rüştü Nesip Çiftçi
