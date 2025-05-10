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Engelliler Haftası'nda Belgin İba'dan Önemli Mesajlar

Engelliler Haftası'nda Belgin İba'dan Önemli Mesajlar
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AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, engellilerin toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtti. İba, algıların engel oluşturduğunu vurgulayarak, engellilerin daha fazla desteklenmesi gerektiğine dikkat çekti.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba, mesajında, engellilerin toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtti.

Engellerin fiziki değil, zihinsel ve toplumsal algılarda olduğunu aktaran İba, "Onların karşılaştıkları zorlukları ortadan kaldırmak, sadece onların değil, toplumun da gelişimine katkı sağlar. Unutmamalıyız ki gönüllerde engel yoktur, asıl engel algılardadır. Algılarımızdaki engeller aşılırsa, yollar da ufkumuz da sonuna kadar açılır." ifadelerini kullandı.

Engellilerle ile ilgili önemli adımların atıldığını belirten İba, devletin ve özel kurumların daha fazla engelli istihdam etmek için bütün imkanlarıyla seferber olduğunu ve olmaya da devam edeceğini aktardı.

Kurumların bugün ellerinden gelen çabayı gösterdiğini vurgulayan İba, engellilerin eğitim haklarından çok daha rahat şekilde yararlanması için geçmişte olduğu gibi bugün de gereken çabanın gösterildiğini ifade etti.

Engellilerin her geçen gün daha büyük işlere imza attığını belirten İba, şunları kaydetti:

"Her geçen gün çok daha güçlü, başarılı ve çok daha umut verici oluyorlar. Sanattan spora, bilimden siyasete her alanda varlıklarını özgürce ortaya koyan engelli vatandaşlarımız, ülkemize değer katmaya devam ediyor. Tüm engelli vatandaşlarımızı ve ailelerini sevgiyle ve kardeşlik duygularıyla kucaklıyorum. Engelli vatandaşlarımızla ilgili meselelerdeki duyarlılığın artmasına vesile olması dileğiyle Engelliler Haftası'nı kutluyorum. Tüm engelli vatandaşlarımızı ve ailelerini sevgiyle ve kardeşlik duygularıyla kucaklıyorum."

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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