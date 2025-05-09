Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) tarafından Engelliler Haftası dolayısıyla farkındalık programı düzenlendi.

OMÜ Gelişimsel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (OGEM) ile Engelli Öğrenci Birimi iş birliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Aile ile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü destekleriyle Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programın açılışında, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın'ın işaret diliyle selamlama mesajı iletildi.

Sunuculuğunu OGEM Müdür Yardımcısı Dr. Uygar Bayraktar'ın yürüttüğü programda, OMÜ Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğretim elemanları Dr. Beril Tekeli Yiğit ve Öğr. Gör. Dr. Ayşegül Keleşler Gümüş tarafından müzik dinletisi sunuldu.

Trakya Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Selda Çağlar da "Engelliler ve Hak Temelli Yaklaşım" konulu konferans verdi.

Engelli Öğrenci Birimi tarafından kurulan erişilebilirlik masasında sesli betimleme, refakatçi desteği ve işaret dili tercümesi gibi hizmetler sunuldu.

OGEM Müdürü Dr. Emrah Gülboy ve Engelli Öğrenci Birimi Akademik Koordinatörü Doç. Dr. Meryem Vural Batık'ın koordinasyonundaki programa, OMÜ Rektörlüğü Genel Sekreteri Prof. Dr. Erhan Pancar, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamza Çalışıcı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Eyüp Çakır, akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı.