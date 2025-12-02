Beypazarı'nda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi
Beypazarı'nda gerçekleştirilen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliğinde, engelli bireyler müzik dinletisi ve halk oyunu gösterisi ile sahne aldı. Katılımcılar arasında yer alan kaymakam, belediye başkanı ve diğer yetkililer, engellilerin mutlu bir yaşam sürmesini temenni etti.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında etkinlik yapıldı.
Eti Soda AŞ Özel Eğitim Uygulama Okulu tarafından Beypazarı Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte sahne alan engelliler, müzik dinletisi sundu, halk oyunu gösterisi yaptı.
Kaymakam Ünal Coşkun, yaptığı konuşmada, engellilerin gününü kutlayarak, mutlu bir yaşam sürmelerini deldi.
Okulun müdürü Mesut Doğan da günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.
Etkinliğe, Belediye Başkanı Özer Kasap, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Emre Can, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Yılmaz, İlçe Müftüsü Mehmet Süsün, kamu kurum müdürleri, öğretmenler ve engelli bireylerin aileleri katıldı.