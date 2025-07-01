Engelli Yolcuya Otobüste Ceza Şoku

AMASYA'da özel halk otobüsüne engelli kimlik kartı ile binen yolcu ile tartışıp onu durak dışında indiren şoföre, belediye tarafından 2 bin 953 TL ceza kesildi.

Olay, 29 Haziran saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Yüzde 45 bedensel engelli olan Burçin G. (33) ile bindiği özel halk otobüsünün şoförü arasında tartışma çıktı. Otobüs şoförü, araca engelli kimlik kartı ile binen Burcu G.'yi durak dışında otobüsten indirdi. O anlar, Burcu G. tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Amasya Belediyesi şoföre para cezası uyguladı. Belediyeden yapılan açıklamada, "29 Haziran 2025 tarihinde 17.20 sıralarında, 3 numaralı hatta hizmet veren özel halk otobüsünde meydana gelen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Zabıta Trafik ekiplerimizce inceleme başlatılmıştır. Yapılan incelemeler neticesinde, otobüs şoförünün ücretsiz seyahat hakkına sahip bir yolcu ile tartıştığı ve ilgili yolcuyu durak dışında araçtan indirdiği tespit edilmiştir. Söz konusu tutumun toplu taşıma hizmetlerinin düzenini aksattığı ve yolcuyu mağdur ettiği anlaşılmıştır. Bu kapsamda, toplu ulaşım kurallarına aykırı hareket eden şoför hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde cezai işlem uygulanmıştır" denildi.

Burçin G., sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşadığı olayı şöyle anlattı:

"Pazar günü olduğu için otobüs bulmakta zorlanıyordum. Bankalar Durağı'nın yaklaşık 5 metre ilerisinde özel halk otobüsünü durdurdum ve şoför beni aldı. Otobüse bindikten sonra telefonla konuşuyordum. Konuşmam bittikten sonra şoför bana, 'Hanımefendi lütfen bir daha durak olmayan yerlerde otobüsü durdurmayın kimse üzülmesin' dedi. Ben de özür dileyerek, 'Tamam, kusura bakmayın' yanıtını verdim. Daha sonra şoförün telefonu çaldı, konuştu ve kapattı. Ardından kendisine, 'Anlayamadım ama arkanızdaki araçla mı ilgili bir sorun oldu?' diye sordum. O da 'Hem onunla ilgili problem oldu hem de durak dışında biniyorsunuz, üstüne bir de kart gösteriyorsunuz' şeklinde cevap verdi. Engelli kimlik kartını göstererek bindiğim için rahatsız olduğunu ima etti. Ben de 'Engelli kimlik kartımı göstermemde bir sakınca mı var? Bu benim hakkım. Siz bu hizmeti ücretsiz vermek zorundasınız' dedim. Ancak şoförün ne söylediğini net anlayamadım çünkü ağzında geveleyerek konuşuyordu. Sonrasında kendisine, 'Ben yüzde 45 bedensel engelliyim. Toplu taşıma araçlarına ücretsiz binme hakkım var ve siz beni taşımak zorundasınız' dedim. Tartışma büyüdü. Şoför bana, 'İnsanlık ettik seni aldık, hem biniyorsun hem de kart gösteriyorsun' gibi ifadeler kullandı. Ben de son kez, 'Sen beni almak zorundasın' diyerek tepki gösterdim."

Görüntülerde sürücünün de "Sayın yolcularım, kusura bakmayın. Elim, ayağım titriyor şu anda. Bu hanımefendi beni rahatsız ediyor. Yoluma devam edemiyorum. Sizi bir sonraki arabaya vereceğim" dediği görüldü.

Haber : Şerife Serap KARA-AMASYA-DHA