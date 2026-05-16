Vize'de Geri Dönüşüm Sergisi açıldı

Kırklareli'nin Vize ilçesinde, engelli öğrencilerin atık malzemeleri geri dönüştürerek hazırladığı eserlerden oluşan sergi açıldı.

Vize Mete Engelli Bakım Merkezince Engelliler Haftası kapsamında Vize Belediye Parkı'nda gerçekleştirilen sergi açılışına, Kaymakam Kemal Balaban, Belediye Başkanı Ercan Özalp, kurum müdürleri ve engelliler katıldı.

Sergide çeşitli kağıt, karton, ahşap ve plastik gibi atık malzemelerden üretilen maket ev, çiçek vazosu ve resim gibi eserler yer aldı.

Kaymakam Balaban ile beraberindekiler düzenlenen törenle serginin açılış kurdelesini kesti.

Daha sonra katılımcılar sergiyi gezerek çalışmaları inceledi.