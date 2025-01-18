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Engelli Kuzuya Bebek Gibi Bakılıyor

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Erzincan'ın Başpınar köyünde, annesi tarafından reddedilen engelli kuzu, küçükbaş hayvan üreticisi Erkan Çimtay tarafından evde biberonla beslenerek büyütülüyor. Minik kuzunun bakımı büyük bir titizlikle yapılıyor.

Annesinin reddettiği engelli kuzuya evde bebek gibi bakılıyor

ERZİNCAN - Erzincan'ın Başpınar köyünde engelli doğan ve annesi tarafından reddedilen kuzu, biberonla soba kenarında büyütülüyor.

Başpınar köyünde küçükbaş hayvan üreticiliği yapan Erkan Çimtay, annesi tarafından reddedilen engelli kuzusuna bebek gibi bakıyor. Doğum sırasında fiziksel engellerle dünyaya gelen minik kuzu, Erkan Çimtay'ın sevgi dolu yaklaşımıyla hayata tutunuyor.

Köy evinin sıcak ortamında soba kenarında özenle bakılan kuzu, biberonla beslenerek büyütülüyor. Henüz ota ve yeme alışamayan kuzunun günlük beslenmesi, büyük bir titizlikle sağlanıyor.

Erkan Çimtay, minik kuzunun ota ve yeme alışacağı zamana kadar evde bakılmaya devam edileceği belirtti.

Çimtay, "Kuzu annesinden doğduğunda annesi reddetti, kendisi de engelli şu an. Gittiğimizde annesi yanından ayrılmıştı, annesini arıyordu ama annesi gelmiyordu. Bizde hemen aldık getirdik sobanın önüne ısınması için. Annesinden sağdığımız sütü biberona koyarak getirip kuzuyu doyurmaya çalışıyoruz. Bir şekilde bunu böyle büyüteceğiz, büyüyüp yem yiyene kadar. Kendisi engelli bacaklarından, annesi de reddetmiş başka çaremiz yok sadece emzireceğiz" dedi.

Engelli Kuzuya Bebek Gibi Bakılıyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ADEM KÜÇÜKKAYA - Güncel
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