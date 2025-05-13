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Engelli Genç Gamze'nin Düğün Hayali Gerçek Oldu

Engelli Genç Gamze'nin Düğün Hayali Gerçek Oldu
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde engelli genç Gamze Kıbrıs, Türkiye Sakatlar Derneği tarafından düzenlenen etkinlikle gelinlik giyme hayalini gerçekleştirdi. Gamze'nin özel gününde temsili damat Diyar Onar'la dans etti ve mutlu anlar yaşadı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde engelli genç Gamze Kıbrıs'ın (26) düğün ve gelinlik giyme hayali düzenlenen programla gerçekleştirildi.

Türkiye Sakatlar Derneği Çerkezköy Şubesince dernek bahçesinde düzenlenen etkinlikte Kıbrıs, gelinliğini giydi, akrabalarını ve arkadaşlarını karşıladı.

Kıbrıs'ın bu özel gününde Diyar Onar ise damatlık giyerek, temsili damat oldu.

Çiftin dans etmesiyle başlayan temsili düğünde takı merasimi düzenlendi, çift ve yakınları dans etti.

Kıbrıs, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayalinin gerçekleşmesinden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Türkiye Sakatlar Derneği Çerkezköy Şube Başkanı Gülnur Kocaçınar da dernek üyelerinin hayalini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Unutulmaz bir anı yaşadıklarını ifade eden Kocaçınar, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Gamze kızımızın gelin olma hayali vardı. Katılım sağlayan ve destek olan herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Bünyamin Polat - Güncel
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