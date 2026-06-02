Engelli çocukların hazırladığı "Kuyudan Sözler" sergisi Dolmabahçe Sarayı'nda açıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Metin Sabancı Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü'nde koruma ve bakım altında bulunan engelli çocukların hazırladığı eserlerden oluşan "Kuyudan Sözler" sergisi, Dolmabahçe Sarayı'nda açıldı.

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şefik Can Uluslararası Mevlana Vakfı ve Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı (TSÇV) işbirliğiyle gerçekleştirilen serginin açılışı Dolmabahçe Sarayı Hüseyin Zekai Paşa Sergi Salonu'nda yapıldı.

İstanbul Vali Yardımcısı Okan Leblebicier tarafından açılışı yapılan sergiye, sivil toplum ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sanatçılar, sanatseverler ve çok sayıda davetli katıldı.

Ressam ve sanatçı Meryem Günhan danışmanlığında yaklaşık bir yıllık çalışmanın ürünü olarak hazırlanan sergi, Hz. Yusuf'un kuyuya atılışından başlayarak, Hz. Yusuf ve Züleyha kıssasını merkeze alan özgün bir sanat yolculuğu sunuyor.

Program kapsamında, Metin Sabancı Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü'nde koruma ve bakım altında bulunan engelli çocuklardan oluşan koro, müzik dinletisi sundu. Çocukların sahne performansı davetliler tarafından beğeniyle karşılandı.

Sergi 4 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek

"Kuyudan Sözler" sergisinde, Hz. Yusuf kıssasına ilişkin minyatürler, sözler ve anlatılar çocukların iç dünyalarında bıraktığı izlerle yeniden yorumlandı. Çocuklar duygularını, düşüncelerini, hayallerini ve hayata bakışlarını eserlerine yansıtarak kıssadaki olaylara kendi pencerelerinden yeni anlamlar kazandırdı.

Sergiyle, çocukların kendi içlerinde taşıdıkları sözleri ve hikayeleri sanat aracılığıyla görünür kılmak hedeflendi.

Sergide yer alan seramik heykeller çocukların özgün yorumlarından oluşurken, ortaya çıkan çalışmalar, yalnızca anlatılan hikayeyi değil, çocukların o hikayede kendilerine ait buldukları anlamları da yansıtıyor.

Sergide ayrıca Türk Hava Yolları tarafından geri dönüşüm kapsamında sağlanan tekstil malzemeleri kullanılarak hazırlanan özel eserler de yer aldı. Yastık kılıfları, yorganlar ve farklı tekstil yüzeyler üzerine uygulanan çalışmalarla, Hz. Yusuf ve Züleyha kıssasının farklı yönleri ele alındı. Eserlerde sabır, mücadele, sınanma, hakikat arayışı ve kıssada yer alan sembolik unsurlar da sanatsal bir dille işlendi.

Sergide yer alan eserlerden biri taşıdığı sanatsal değer ve özgün yaklaşımı nedeniyle Dolmabahçe Sarayı Müzesi'nde sergilenmek üzere kabul edildi. Bu gelişme, çocukların ortaya çıkardığı eserlerin sanatsal niteliğini ortaya koyarken, serginin en anlamlı kazanımlarından biri olarak değerlendirildi.

Sanatın iyileştirici ve dönüştürücü gücünü yansıtan "Kuyudan Sözler" sergisi, engelli bireylerin sanatsal üretim süreçlerine aktif katılımını destekleyen örnek bir çalışma olarak dikkati çekti. Çocukların duygu dünyalarını sanat aracılığıyla ifade etmelerine imkan tanıyan sergi, ziyaretçilerden de yoğun ilgi gördü.

Sergi, 4 Haziran'a kadar Dolmabahçe Sarayı Hüseyin Zekai Paşa Sergi Salonu'nda ziyaret edilebilecek.