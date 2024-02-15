Engelli çocuk buz pateni pistine götürüldü
Mersin'in Silifke ilçesinde 12 yaşındaki engelli çocuk, belediye ekiplerince buz pateni pistine götürüldü. Ortopedik engelli Yağmur Tanem Topkara, Silifke Belediyesi Başkanı Sadık Altunok'a Gazi Mahallesi'nde açılan buz pateni pistine gitmek istediğini iletti. Altunok'un talimatıyla çalışma başlatan belediye ekipleri, evinde ziyaret ettikleri Topkara'yı piste götürdü. Pisti gezme şansı bulan Topkara, ekiplere teşekkür etti.
Mersin'in Silifke ilçesinde 12 yaşındaki engelli çocuk, belediye ekiplerince buz pateni pistine götürüldü.
Ortopedik engelli Yağmur Tanem Topkara, Silifke Belediyesi Başkanı Sadık Altunok'a Gazi Mahallesi'nde açılan buz pateni pistine gitmek istediğini iletti.
Altunok'un talimatıyla çalışma başlatan belediye ekipleri, evinde ziyaret ettikleri Topkara'yı piste götürdü.
Pisti gezme şansı bulan Topkara, ekiplere teşekkür etti.