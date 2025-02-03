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Anne-baba çocuğuna bunu nasıl yapar? Çığlık attıkça vurmaya devam ettiler

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde engelli çocuk, anne ve babası tarafından apartmanın merdiveninde darbedildi. Dehşete düşüren görüntüler sonrası gözaltına alınan anne ve baba, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde S.Ç. ve M.Ç. çifti, bipolar hastası oğulları H.K.Ç.'yi apartmanın merdiveninde darbetti. Bir dairenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, M.Ç., H.K.Ç.'ye tekme atıp, ardından ayağındaki terliği alarak defalarca vurdu.

ÇIĞLIK ATTIKÇA VURMAYA DEVAM ETTİLER

Bu sırada H.K.Ç. çığlık atıp yardım isterken, annesi S.Ç. geldi. S.Ç. de H.K.Ç.'nin başına tekmeyle vurdu. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından S.Ç. ve M.Ç. gözaltına alındı.

KORUMA ALTINA ALINDI

Çocuk ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde koruma altına alındı. İşlemlerinin ardından S.Ç. ve M.Ç adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anne-baba çocuğuna bunu nasıl yapar? Çığlık attıkça vurmaya devam ettiler
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıŞahsıvar Kahraman:

İyimisiniz siz ya!..

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Haber YorumlarıHalil ibrahim Adıgüzel:

serbest bırakıldı

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