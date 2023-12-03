Engelli Çift Dünyaevine Girdi

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bedensel engelli Hüseyin Adlim ve Güllü Zengin, dünyaevine girdi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki Hüseyin Adlim, Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu'yu arayarak 28 yaşındaki Güllü Zengin ile evlenmek için yardım talebinde bulundu.

Adlim'e araç tahsis eden Soylu, Adlim'in Dörtyol ilçesinden Ceylanpınar'a ulaşımını sağladı.

Kırsal Düzova Mahallesi'nde önceki gün çiftlerin nişan yüzüklerini takan Soylu, daha sonra çiftin nikahını kıydı.

Başkan Soylu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engel tanımayan çifte mutluluklar diledi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Soylu, şöyle konuştu:

"Bugün biliyorsunuz 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ve bugüne tesadüf ve vesile oldu. Hatay'ı Ceylanpınar'a bu iki kardeşimiz bağladı. Engel tanımadılar. Sizlerin ve tüm Ceylanpınarlıların ve Hataylıların şahitliği ile çok güzel bir program oldu. Emeği geçen bütün kardeşlerime çok teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun inşallah, Allah utandırmasın."

Güllü Zengin de Hüseyin ile 2 yıldır tanıştıklarını ve birbirlerini çok sevdiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Birbirimizi çok sevdik, başta aileler karşı çıktı ama biz ne olursa olsun engelleri aşıp buraya kadar geldik. Sevmekte engel yoktur, yeter ki kalplerde olmasın. Hüseyin Bey ile de biz birbirimizi hiç bırakmadık. Hiç üzmedik birbirimizi, ben onu çok sevdiğim için o da buraya kadar geldi. Ben de ona ömür boyu sahip çıkacağım. Emeği geçen Belediye Başkanımıza ve herkese çok teşekkür ediyorum. Herkes bize çok yardımcı oldu bizleri hiç yalnız bırakmadı. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Bu konuda ailemin de çok desteğini gördüm, bana çok yardımcı oldular. İnsanlarımız engellilere engel olmasınlar, önlerini açsınlar onlara duyarlı olsunlar. Her türlü şey aşılır."

Hüseyin Adlim ise engellilerin ümitlerini kaybetmemesi gerektiğini dile getirdi.

Hayatı yaşamak için engelin olmadığını aktaran Adlim, şunları kaydetti:

"Hayat ne kadar zor olsa da yaşamaya değer. Hayatta ne kadar engelli olsa da mücadele etmeye değer. Engelliler engelli değildir birer insandır, birer bireydir. Engelliler günümüz kutlu olsun. Bu zor günümüzde de güzel günümüzde de yanımızda olan güzel insanlara da teşekkür ediyorum. Hayatı sevmeye hayatı yaşamaya engel yoktur. Sevmeye engel yoktur, yeter ki insanlar kendilerine inanıp güvensin. En büyük engel, insanın ön yargılarıdır. Ön yargılar ortadan kalkınca zaten engel diye bir şey kalmıyor."