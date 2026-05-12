Kamu Başdenetçisi Akarca'dan Engelliler Haftası'na ilişkin açıklama Açıklaması

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, "Engelli bireyler için yapılan her düzenleme, sadece engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmakla kalmaz, toplumun tamamını daha yaşanabilir hale getirir." ifadesini kullandı.

Akarca, Engelliler Haftası'na ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, bu haftanın, kamudan özel sektöre farkındalığın geliştirilebileceği önemli bir dönem olduğunu belirtti.

Engellilikle ilgili hakların düzenlenmesinin, bireysel bir tutumun çok ötesinde, sosyal, idari ve ahlaki bir sorumluluk alanı olduğunu bildiren Akarca, bu nedenle Engelliler Haftası'nı, düşünme, sorgulama ve idari sorumlulukları güçlendirme vesilesi olarak gördüklerini aktardı.

Akarca, bu haftada en çok dikkat çekilmesi gereken konunun erişilebilirlik ve devletin görevinin, vatandaşın önündeki engelleri kaldırmak olduğunu ifade etti.

Kamu Denetçiliği Kurumunun, vatandaşla idare arasında hak temelli bir köprü görevi gördüğüne işaret eden Akarca, şunları kaydetti:

"Engelli bireyler, kamu hizmetlerinden yararlanırken bir haksızlıkla, ihmalle gecikmeyle veya hakkaniyete aykırı bir uygulamayla karşılaştıklarında Kurumumuza başvurabilmektedir. Biz başvuruları yalnızca mevzuat açısından değerlendirmiyoruz. İnsan haklarına dayalı adalet anlayışıyla, hukuka, hakkaniyete ve iyi yönetim ilkelerine uygunluk yönünden inceliyoruz. Bu çok önemlidir. Çünkü bazı durumlarda kanun metni insani gerekliliklere hitap etmeyebiliyor. Engelli bir çocuğun eğitim imkanına ulaşması, engelli bir vatandaşın sosyal yardıma erişmesi, engelli bir kamu çalışanının makul düzenleme talebinin dikkate alınması ya da engelli yakını bulunan bir personelin insani ihtiyacının görülmesi, bizim için kanunların çok ötesinde bir insan hakkıdır. Bunlar insan onuruna dokunan meselelerdir."

"Kamu yönetimi kapsayıcı olmak zorundadır"

Akarca, kurumun karar ve tavsiyelerinde engelli bireylerin eğitime, sosyal haklara, kamu hizmetlerine ve idari işlemlerde hakkaniyete uygun uygulamalara erişiminin önemle ele alındığını bildirdi.

İdarenin en temel sorumluluğunun, kamu hizmetini tüm vatandaşlara hitap edecek şekilde tasarlaması olduğunu belirten Akarca, şu değerlendirmede bulundu:

"Engelli bireyler, yaşlılar, çocuklar, hastalar, özel gereksinimi olan bireyler kamu hizmetinin asli muhataplarıdır. Bu nedenle kamu yönetimi kapsayıcı olmak zorundadır. İdareler yalnızca 'başvuru geldiğinde çözüm üretme' anlayışıyla yetinmemelidir. Sorun ortaya çıkmadan önce önlem almalıdır. Binalarını, internet sitelerini, başvuru süreçlerini, yazışma dilini, iletişim kanallarını ve personel eğitimlerini erişilebilir hale getirmelidir. İyi yönetim ve insan haklarına dayalı kamu yönetimi bunu gerektirir. Şunu özellikle vurgulamak isterim, engelli bireyler için yapılan her düzenleme, sadece engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmakla kalmaz, toplumun tamamını daha yaşanabilir hale getirir."

Akarca, engelli bireylerin haklarının, ertelenebilir haklar olmadığını, insan onuru, idari kolaylık gerekçesiyle ikinci plana bırakılamayacağını kaydetti.

Engelli bireylerin, yardımın nesnesi olarak değil, hakkın öznesi olarak görülmesi gerektiğini vurgulayan Akarca, "Kamu Denetçiliği Kurumu olarak bizler, engelli bireylerin sesine kulak vermeye, başvurularını titizlikle incelemeye ve idarelere insan hakları, hakkaniyet ve iyi yönetim ilkeleri doğrultusunda yol göstermeye devam edeceğiz. Engellerin değil, imkanların konuşulduğu bir Türkiye için hepimize görev düşmektedir." ifadelerini kullandı.