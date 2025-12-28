Haberler

Turan Medeniyetler Derneğinden engelli bireyler için sıra gecesi

Güncelleme:
Turan Medeniyetler Derneği, engelli bireyler ve aileleri için Üsküdar'da sıra gecesi etkinliği düzenledi. Etkinlikte türküler söylendi, çiğ köfte yoğruldu ve çocuklar için çeşitli aktiviteler yapıldı. Dernek, engellilerin yalnız olmadığını göstermek ve ailelerin keyifli bir gün geçirmesini sağlamak amacıyla bu organizasyonu gerçekleştirdi.

Turan Medeniyetler Derneği tarafından engelli bireyler ile ailelerine yönelik sıra gecesi etkinliği düzenlendi.

Üsküdar Belediyesi Nikah Sarayı'nda gerçekleştirilen ve çok sayıda davetlinin katıldığı programda, çiğ köfte yoğuruldu, türküler söylendi ve çocuklar için çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Turan Medeniyetler Derneği Kurucu Genel Başkanı Mehmet Yılmaz, yaptığı açıklamada, derneğin ilk organizasyonunda engellilerin yalnız olmadığını göstermek istediklerini söyledi.

Yılmaz, kendisinin de engelli bir çocuğu olduğunu belirterek, "Turan Medeniyetler Derneğini 25 Haziran 2025'te kurduk. Amacımız insanlarımızla kaynaşarak onların yalnız olmadığını göstermek. Engellilerle birlikte bir etkinlik yapmak, çocuklarımızın aileleriyle güzel bir gün geçirmelerini sağlamak istedik." ifadelerini kullandı.

Engelli çocukların ve ailelerin güzel bir gün geçirdiğini aktaran Yılmaz, bu tarz etkinliklerin engelli çocukları olan aileler için çok önemli olduğunun altını çizdi.

Engelli annesi Hatice Yiğit ise bu tarz etkinliklerin kendisine yalnız olmadığını hissettirdiğini vurgulayarak, "Hem benim hem de çocuğum için çok güzel bir etkinlik." dedi.

Kaynak: AA / Fatih Türkyılmaz - Güncel
