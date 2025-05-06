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Engelli Araçları İhtiyaç Sahibi Çocuklara Teslim Edildi

Engelli Araçları İhtiyaç Sahibi Çocuklara Teslim Edildi
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Türkiye Yardım Gönüllüleri Platformu, ihtiyaç sahibi 2 çocuğa bağışlanan engelli araçlarını ücretsiz olarak teslim etti. Hayırsever iş insanlarının desteğiyle gerçekleşen etkinlikte, bedensel engelli Azra ve İbrahim Uslu kardeşler mutlu anlar yaşadı.

Türkiye Yardım Gönüllüleri Platformuna bağışlanan engelli araçları ihtiyaç sahibi 2 çocuğa ücretsiz teslim edildi.

Platform gönüllüsü Doğan Elden, işadamları Tarık Balık, İsmail Balık, Sadık Balık ve Recep Balık tarafından platformlarına manuel engelli araçları hibe edildiğini söyledi.

Araçları, bedensel engelli 10 yaşındaki Azra Uslu ve kardeşi 8 yaşındaki İbrahim Uslu'ya teslim ettiklerini belirten Elden, "Antalya'mızın vicdan ve merhamet sahibi çok değerli iş insanları yardım talebimize sessiz kalmadılar. Rabbim hepsinden razı olsun Teslim ettiğimizde çocukların samimi gülüşleri bizi de mutlu etti. Bir kez daha iyilik, samimiyet kazandı." dedi.

Elden, hayırseverlerin yaptıkları yardımlarla engelli ailelerinin hayatını kolaylaştırdığını vurgulayan Elden, her zaman ve her yerde iyiliğin kazanacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Sinan Özmüş - Güncel
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