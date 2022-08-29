Engelleri aşan dostluk Adana'da görme ve bedensel engelli iki arkadaş engelleri birlikte aşıyor Birinin göremediğini diğeri, birinin taşıyamadığı yükü öteki omuzluyor Görme engelli İsmail Özden: "Engel yoktur, engellenen vardır" Adana'da yaşayan görme ve bedensel engelli 2 arkadaş...

Engelleri aşan dostluk

Adana'da görme ve bedensel engelli iki arkadaş engelleri birlikte aşıyor

Birinin göremediğini diğeri, birinin taşıyamadığı yükü öteki omuzluyor

Görme engelli İsmail Özden:

"Engel yoktur, engellenen vardır"

ADANA - Adana'da yaşayan görme ve bedensel engelli 2 arkadaş engelleri birlikte aşıyor. Birinin görmediğini diğeri görüyor, birinin taşıyamadığı yükü öteki omuzluyor.

Fahri Düşmez (30), 6 yaşındayken yüksek ateşe bağlı havale geçirip engelli oldu. Düşmez'in yürümekte zorlanıp elleri kasılırken, İsmail Özden ise görme engelli olarak dünyaya geldi. Ancak Özden, engelleri bir bir aştı önce 'bilgisayar işletmeni' oldu, sonra da Adana Büyükşehir Belediyesi'nde kendine iş buldu.

İkilinin yolu, 5 yıl önce Görmeyenler Kültür ve Birleşme Derneği Adana Şubesi'nde kesişti. Birinin görmediğini diğeri görüyor, birinin taşıyamadığı yükü diğeri omuzluyor. Şimdi KPSS'ye hazırlanan Fahri Düşmez'in hayali ise sınavdan iyi puan alıp iş sahibi olmak.

"Omuz omuza mücadele veriyoruz"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan İsmail Özden, "2016 yılında arkadaşımla tanıştık. O yıldan bu yana birbirimize rehberlik ediyoruz. Benim göremediğim yerlerde kendisi bana rehber oluyor, betimliyor. Onun taşıyamadığı yükleri ben taşıyorum. Çok güzel bir ikili olduk. Kendimize yardım etmemiz artık bir standart oldu. Görme engelli arkadaşlarımıza yardımcı olabilmek için omuz omuza mücadele veriyoruz" diye konuştu.

Hayatta engelin olmadığını söyleyen Özden, "Engel yoktur, engellenen vardır. Biz kesinlikle engelli değiliz, engelleneniz. Kamuya açık bütün noktalar engellilere uygun yapılırsa biz hiçbir engel tanımadan hayatımızı idame edebiliriz" ifadelerini kullandı.

"Dost olmak için hiçbir engel yoktur"

Fahri Düşmez ise arkadaşına yardımcı olmaya çalıştığını belirterek, "Onun göremediklerini ben görüp ona betimliyorum. Günümüz böyle geçiyor. Dost olmak için hiçbir engel yoktur. Herkes birbiriyle arkadaş olabilir" dedi.

İki arkadaş, özellikle yolda karşıdan karşıya geçerken çok zorlandıklarını, Türkiye'de hiçbir kentin engellilere uygun olmadığını ifade etti.