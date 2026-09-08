Enez’in Kocaali köyünde 1,5 kilometrelik yol çalışması tamamlandı

Edirne İl Özel İdaresince Enez ilçesine bağlı Kocaali köyünde 1,5 kilometrelik sathi kaplama yol çalışması tamamlandı.

Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, yaptığı açıklamada, köy grup yollarının sıcak asfaltla buluşturulmasının yanı sıra sathi kaplama çalışmalarının da sürdüğünü belirtti.

Kocaali köyünde köy içi ve bağlantı yollarını kapsayan 1,5 kilometrelik sathi kaplama çalışmasının tamamlandığını aktaran Ciğerci, ekiplerin çalışmalarına Havsa ilçesine bağlı Musulça köyünde devam edeceğini kaydetti.

Ciğerci, çalışmaların ilçe ve köy sakinlerine hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA