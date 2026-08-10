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Enez'de Trol Teknelerine Su Ürünleri Denetimi

Enez'de Trol Teknelerine Su Ürünleri Denetimi
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Enez Balıkçı Barınağı'nda uluslararası sularda avlanan trol tekneleri, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında denetlendi. Ekipler ruhsat ve izin belgelerini kontrol ederek sürdürülebilir avcılık ve yasa dışı avcılığın önlenmesi için çalışmaların koordineli şekilde süreceğini belirtti.

Enez Balıkçı Barınağı'nda, uluslararası sularda avcılık yapan trol teknelerine yönelik su ürünleri denetimi gerçekleştirildi.

1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan denetimlerde, su ürünleri kaynaklarının korunması, sürdürülebilir avcılığın sağlanması ve yasa dışı avcılığın önlenmesine yönelik kontroller yapıldı.

Ekipler, trol teknelerinin avcılık faaliyetleri ile ruhsat ve izin belgelerini inceleyerek, su ürünleri mevzuatı kapsamında yerine getirilmesi gereken yükümlülükleri kontrol etti.

Denetimlere İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Sezer Seyhan, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Mustafa Cankaya, Enez İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Aslan, Enez Deniz Polisi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli katıldı.

Su ürünleri kaynaklarının korunması, sürdürülebilir balıkçılığın desteklenmesi ve sağlıklı su ekosistemlerinin gelecek nesillere aktarılması amacıyla denetimlerin ilgili kurumlarla koordineli şekilde sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: AA
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