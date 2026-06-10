Edirne'de 'kurbağa adamlar' Saros Körfezi'nde deniz dibini temizledi

Edirne'nin Enez ilçesinde Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen deniz dibi temizliğinde çıkarılan atıklar arasında araç lastikleri ve çeşitli plastik malzemeler yer aldı.

Enez Kaymakamlığı ile Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen etkinliğe Enez Kaymakamı Merve Ayık, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı, İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse ile Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü, Orman İşletme Şefliği ve Liman Başkanlığı yetkilileri katıldı.

Saros Körfezi'ndeki etkinlik kapsamında Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı "kurbağa adamlar" personeli ile Türkiye Sualtı Sporları Federasyonuna bağlı dalış ekipleri, deniz tabanındaki atıkları temizlemek amacıyla su altına indi.

Yaklaşık bir saat süren çalışmada deniz dibinden araç lastikleri, plastik atıklar ve çeşitli atık malzemeler çıkarıldı. Toplanan atıklar kıyıya taşınarak Enez Belediyesi ekiplerince bertaraf edilmek üzere ilgili alana gönderildi.

Temizlik çalışmasının ardından dalgıçlar denizde Türk bayrağı açarak çevrenin korunmasına yönelik farkındalık mesajı verdi.

Etkinlikte, denizlerin temiz tutulması ve çevre bilincinin artırılmasının önemine dikkat çekildi.