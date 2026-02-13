Haberler

Enes Batur adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Güncelleme:
Sanal medya ünlüsü Enes Batur, 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul'da yürütülen operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sanal medya ünlüsü Enes Batur, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında İstanbul, Ankara, Muğla ve Yalova'da yapılan operasyonlarda aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki ifade işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği verdikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı verilen ve dün İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan sanal medya ünlüsü Enes Batur, savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

