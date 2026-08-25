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Madencilerin Ankara'daki eyleminde gözaltılar: 16 gündür alacaklarını istiyorlar

Madencilerin Ankara'daki eyleminde gözaltılar: 16 gündür alacaklarını istiyorlar
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Yıldızlar SSS Holding'e bağlı Doruk Madencilik ve Eti Gümüş işçilerinin ödenmeyen ücret ve işçilik alacakları için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde 16 gündür sürdürdüğü eylemde, Bağımsız Maden-İş Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, bir sendika yöneticisi ve iki madenci gözaltına alındı. Madenciler, alacakları ödenene kadar mücadeleye devam edeceklerini açıkladı.

(ANKARA) - Yıldızlar SSS Holding'e bağlı Doruk Madencilik ve Eti Gümüş işçilerinin aylardır ödenmeyen ücret ve diğer işçilik alacaklarının ödenmesi talebiyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde sürdürdüğü eylem 16'ncı gününde devam ederken, Bağımsız Maden-İş Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, bir sendika yöneticisi ve iki madenci gözaltına alındı.

İşçiler, ücret ve diğer işçilik alacaklarının ödenmesi talebiyle 16 gündür Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde eylemlerini sürdürüyor.

Eylem sırasında Bağımsız Maden-İş Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu ile bir sendika yöneticisi ve iki madenci gözaltına alındı.

Madenciler, alacakları ödenene kadar mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

Kaynak: ANKA
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