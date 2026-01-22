Haberler

YÖK: Enerji Akademisi'ne kayıtlar başladı

YÖK: Enerji Akademisi'ne kayıtlar başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yükseköğretim Kurulu himayesinde kurulan Enerji Akademisi, Güneydoğu Anadolu'nun enerji vizyonuna katkıda bulunmayı hedefliyor. Batman, Siirt, Mardin Artuklu ve Şırnak üniversiteleri tarafından oluşturulan akademi, çevrim içi ve ücretsiz eğitim programları sunacak.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) himayesinde kurulan Enerji Akademisi'ne kayıtlar başladı. Batman, Siirt, Mardin Artuklu ve Şırnak üniversiteleri ortaklığında kurulan Enerji Akademisi'nin, Güneydoğu Anadolu'nun enerji vizyonuna katkı sağlaması bekleniyor.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre; Batman Üniversitesi öncülüğünde; Siirt Üniversitesi, Şırnak Üniversitesi ve Mardin Artuklu Üniversitesi ile Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) arasında imzalanan 'TRC3 Bölgesi Enerji Akademisi İş Birliği Protokolü' kapsamında kurulan akademiyle, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin enerji vizyonunun güçlendirilmesi, enerji okuryazarlığının artırılması ve enerji alanında nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi amaçlanıyor. Tamamı çevrim içi ve ücretsiz olarak tasarlanan Enerji Akademisi; lisans ve lisansüstü öğrencilerinin yanı sıra enerji sektöründe çalışan profesyonellere ve enerji alanına ilgi duyan geniş bir katılımcı kitlesine hitap edecek. Program kapsamında; 'yenilenebilir enerji', 'enerji verimliliği', 'enerji ekonomisi ve politikaları', 'tarım ve sanayide enerji kullanımı', 'enerji ve maden', 'kurumsallık ve sürdürülebilirlik' başlıklarında eğitimler sunulacak. Enerji Akademisi'nde alanında uzman hocalar, sektör temsilcileri ve yöneticiler tarafından herkese açık ve ücretsiz eğitimler verilecek.

AKADEMİ, 6 MODÜLDEN OLUŞACAK

Enerji Akademisi'ne başvurular, 30 Ocak Cuma gününe kadar, Batman Üniversitesi internet sitesinden online, ilgili üniversitelere ya da Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) üzerinden yüz yüze yapılabilecek. 2 Şubat-29 Mayıs 2026 tarihleri arasında yaklaşık 4 ay sürmesi planlanan Enerji Akademisi, 6 modülden oluşacak. Her modül, temel modül ile birlikte yaklaşık 80 saatlik kapsamlı bir eğitim içeriğini barındıracak. Devam ve başarı koşullarını sağlayan katılımcılara, taraf üniversitelerin onayıyla 'katılım ve başarı belgeleri' verilecek. Programı başarıyla tamamlayan katılımcıların, özellikle enerji sektöründeki istihdam süreçlerinde önemli bir avantaj elde etmesi bekleniyor. Enerji Akademisi'nin planlanması, akademik çerçevesinin oluşturulması, dijital altyapısının hazırlanması ve yürütülecek tüm faaliyetlerin eşgüdümü Batman Üniversitesi Enerji Koordinatörlüğü tarafından sağlanacak. Enerji alanındaki akademik birikimi ve bilimsel kapasitesiyle Batman Üniversitesi, akademinin merkez ve yönlendirici üniversitesi konumunda yer alacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Barış Alper'e kızıp anneannesinin protez ayağını söktü

Barış'a kızıp anneannesinin ayağını söktü
İran'daki gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 902'ye yükseldi

Son 24 saatte 500'e yakın can kaybı var, toplam ölü sayısı korkunç
Atılan manşetler bomba! Galatasaray-Atletico maçı ülkeyi salladı

Atılan manşetler bomba! Galatasaray-Atletico maçı ülkeyi salladı
Bedelli askerlik yerleri açıklandı

MSB uzun süredir beklenen listeyi açıkladı, e-Devlet çöktü
Barış Alper'e kızıp anneannesinin protez ayağını söktü

Barış'a kızıp anneannesinin ayağını söktü
Genç kadını boynundan sürükleyip 3 kere yere vurarak öldürmüş

"Öldürmek istemedim" dedi, iddianame vahşeti ortaya koydu
Bütün dünya bu takımı konuşuyor! Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyorlar

Bütün dünya bu takımı konuşuyor! Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyorlar