Endonezyalı Rica Apriyanti ile Türk Eyüp Aslan Dünya Evine Girdi
Endonezya'dan Trabzon'a gelen Rica Apriyanti, lojistik sektöründe çalışan Eyüp Aslan ile evlendi. Ailelerin katıldığı nikah töreninde duygu dolu anlar yaşandı.

Endonezya'dan çalışmak için yaklaşık 4 yıl önce Trabzon'a gelen Rica Apriyanti, Eyüp Aslan ile dünya evine girdi.

Lojistik sektöründe faaliyet gösteren şirkette çalışan 41 yaşındaki Aslan ile resepsiyonist 38 yaşındaki Rica Apriyanti'nin, Ortahisar Belediyesi salonundaki nikah törenine aileleri ve yakınlarının yanı sıra Endonezya Trabzon Fahri Konsolosu Kadem Çakıroğlu da katıldı.

Çiftin şahitlerinden Çakıroğlu, nikah akdinin ardından evlilik cüzdanını geline teslim etti.

Tebrikleri kabul eden çift, kendilerini mutlu günlerinde yalnız bırakmayan davetlilere teşekkür etti.

Eyüp Aslan, AA muhabirine, Rica Apriyanti'ne ilk görüşte aşık olduğunu söyledi.

Apriyanti'nin de aralarında bulunduğu arkadaş grubuna Trabzon'un tarihi ve turistik yerlerini gezdirdiğini anlatan Aslan, arkadaşlıklarının bu şekilde başladığını ifade etti.

Aslan, Apriyanti Türkçe bilmediği için çevrimiçi dil programı kullanarak iletişim kurduklarını belirterek, bu durumu aralarında bir engel olarak görmediklerini vurguladı.

Tanıştıktan kısa zaman sonra ailelerin bir araya geldiğini dile getiren Aslan, "Ailelerimiz makul karşıladı. Endonezya ve Türkiye'nin çok iyi ilişkileri var zaten. Biz de bunu evlilikle pekiştirdik." dedi.

Gelin Rica Apriyanti ise "Eyüp tanışmak istediğinde ben çekindim çünkü burada yabancıydım. Zaman geçtikten sonra ona inandım. Onu çok seviyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Hatice Diler - Güncel
