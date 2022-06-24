Endonezyalı insan hakları savunucularından Malezya Büyükelçiliği önünde gösteri Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki Malezya Büyükelçilik binası önünde toplanan bir grup insan hakları savunucusu, Malezya'da çalışan Endonezyalı işçilerin olumsuz koşullar altında çalışmasını protesto etti. Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki Malezya Büyükelçilik binası önünde toplanan bir grup insan hakları savunucusu, Malezya'da çalışan Endonezyalı işçilerin olumsuz koşullar altında çalışmasını protesto etti. AA / Surya Fachrizal Aprianus - Güncel Jakarta Malezya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Endonezyalı insan hakları savunucularından Malezya Büyükelçiliği önünde gösteri - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.