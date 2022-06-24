Endonezyalı insan hakları savunucularından Malezya Büyükelçiliği önünde gösteri
AA - Surya Fachrizal Aprianus - Güncel
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Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki Malezya Büyükelçilik binası önünde toplanan bir grup insan hakları savunucusu, Malezya'da çalışan Endonezyalı işçilerin olumsuz koşullar altında çalışmasını protesto etti.
Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki Malezya Büyükelçilik binası önünde toplanan bir grup insan hakları savunucusu, Malezya'da çalışan Endonezyalı işçilerin olumsuz koşullar altında çalışmasını protesto etti.
AA / Surya Fachrizal Aprianus - Güncel