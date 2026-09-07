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Endonezya, yanardağın yeniden faaliyete geçmesiyle dört havalimanının kapatılma kararını uzattı

Endonezya, yanardağın yeniden faaliyete geçmesiyle dört havalimanının kapatılma kararını uzattı
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CAKARTA, 7 Eylül (Xinhua) -- Endonezya'da gece saatlerinde yeniden faaliyete geçen Anak Krakata Yanardağı'ndan yayılan volkanik külün Cakarta'ya doğru ilerlemesi üzerine dört havalimanındaki geçici kapatma kararı uzatıldı.

CAKARTA, 7 Eylül (Xinhua) -- Endonezya'da gece saatlerinde yeniden faaliyete geçen Anak Krakata Yanardağı'ndan yayılan volkanik külün Cakarta'ya doğru ilerlemesi üzerine dört havalimanındaki geçici kapatma kararı uzatıldı. Söz konusu havalimanlarındaki uçuşlar pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar askıya alındı.

Havalimanı işletmecisi Angkasa Pura Indonesia, Cakarta'daki Soekarno-Hatta ve Halim Perdanakusuma havalimanlarının yanı sıra Lampung'daki Radin Inten II ve Bandung'daki Husein Sastranegara havalimanlarında uçuşların hala askıda olduğunu açıkladı.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu, uydu görüntülemeleriyle iki volkanik kül kümesinin pazartesi günü saat 06.00 itibarıyla Cakarta'ya doğru ilerlediğini tespit ettiklerini kaydetti.

Anak Krakatau, hafta sonu da faaliyete geçmişti. Yanardağdan yayılan küller, 1.500'den fazla uçuşun aksamasına yol açarak yaklaşık 170.000 yolcuyu etkilemişti.

Cava ve Sumatra arasındaki Sunda Boğazı'nda bulunan Anak Krakatau Yanardağı son yıllarda birçok kez faaliyete geçti. Yanardağın 2018 yılındaki kısmi çöküşü, 400'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine yol açan bir tsunamiyi tetiklemişti.

Kaynak: Xinhua
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