Endonezya, X şirketinin tedbir taahhüdünün ardından Grok'a erişim kısıtlamasını kaldırdı

Endonezya İletişim ve Dijital İşler Bakanlığı, müstehcen içerik üretimi nedeniyle geçici olarak engellenen X şirketinin yapay zeka aracı Grok'a getirilen erişim kısıtlamasını, şirketin ek güvenlik taahhüdü ile kaldırdı. Ancak, denetim süreci devam edecek ve olası ihlallerde tekrar kısıtlama yapılacak.

Endonezya İletişim ve Dijital İşler Bakanlığı, müstehcen içeriklerin üretilmesi gerekçesiyle ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformuna entegre yapay zeka aracı Grok'a ocakta getirdiği erişim kısıtlamasını, şirketin ek güvenlik önlemleri alma taahhüdünün ardından kaldırdı.

Antara Ajansının haberine göre, Bakanlığa bağlı Dijital Alan Denetleme Birimi Direktörü Alexander Sabar, yaptığı açıklamada, Grok'a getirilen erişim yasağının kaldırıldığını doğruladı.

Sabar, X şirketinin, hizmetlerini geliştirme ve yanlış kullanımı önlemeye yönelik adımları açıklamasının ardından başlatılan erişim yasağını kaldırma sürecinin koşullu olduğunu belirtti.

Bunun, değerlendirme temelinde ele alındığını, denetlemenin sona ermediğini vurgulayan Sabar, "Herhangi bir tutarsızlık ya da ihlalin tespit edilmesi halinde Bakanlık, yapay zeka hizmetine yasağı tekrar getirmek dahil düzeltici adımlar atmaktan çekinmeyecektir." ifadesini kullandı.

Sabar, X şirketinin Endonezya hükümetiyle yasal sorumluluklarını yerine getirme konusunda işbirliği yapacağını ifade ettiğini aktardı.

X şirketi, Endonezya İletişim ve Dijital İşler Bakanı Meutya Hafid'e gönderdiği mektupta, Grok'un yanlış kullanımının önlenmesi için alınacak tedbirleri açıklamıştı. Bunların arasında teknik güvenlik tedbirleri, bazı özelliklere erişim kısıtlaması, iç politikalarda kısıtlamalar gibi adımlar yer alıyor.

X'teki kullanıcıların, Grok'tan ünlüler ve tanınmamış kişilerin fotoğraflarını kullanarak cinsel içerikli sahte görseller üretmesini istediği "sosyal medya akımı" birçok ülkede tepkilere yol açmıştı.

Endonezya 10 Ocak'ta, üretilen uygunsuz görseller nedeniyle Grok'u geçici engellemişti.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan
