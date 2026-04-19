Endonezya ve Malezya'dan, Lübnan'da 1 askerin öldüğü UNIFIL'e yönelik saldırıya tepki

Endonezya ve Malezya, Lübnan'da Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) yönelik düzenlenen saldırının ardından barış gücü askerlerinin korunması çağrısında bulundu. Saldırının 'savaş suçu' teşkil edebileceği ifade edildi.

Endonezya ve Malezya, Lübnan'ın güneyinde Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) yönelik düzenlenen, 1 askerin hayatını kaybettiği saldırının ardından UNIFIL'e saldırıların "savaş suçu" teşkil edebileceğini belirterek barış gücü askerlerinin korunması çağrısında bulundu.

Endonezya Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, saldırıda hayatını kaybeden Fransız barış gücü askerinin yakınlarına ve Fransa'ya taziye dileğinde bulunuldu.

İsrail ile Lübnan arasında sağlanan 10 günlük ateşkes sırasında bu saldırının düzenlenmesinin "kabul edilemez" olduğu vurgulanan açıklamada "Tüm taraflar azami itidal göstermeli, devletlerin egemenliğine saygı duymalı ve uluslararası insancıl hukuk dahil uluslararası hukuka uymalı." ifadesi kullanıldı.

Süren müzakerelere ve ateşkese saygı duyulması ve bu sürecin, gerilimi tırmandırma riski taşıyan şiddet eylemleriyle baltalanmaması çağrısında bulunulan açıklamada, barış gücü askerlerinin tehlikeye atılmaması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, "UNIFIL'e yönelik süregelen saldırılardan derin endişe duymaya devam ediyoruz. Barış gücü asla hedef alınmamalı. Bu tür eylemler savaş suçu teşkil edebilir." ifadesine yer verilerek BM barış gücü askerlerinin korunmasını güçlendirmeye bağlı oldukları yinelendi.

Malezya, saldırıyı şiddetle kınadı

Malezya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Lübnan'daki saldırıda hayatını kaybeden askerin yakınlarına ve Fransa hükümetine taziye dileğinde bulunuldu.

Açıklamada, "Malezya, UNIFIL'e yönelik savaş suçu teşkil eden, süregelen bu saldırıları şiddetle kınıyor ve hayatını kaybeden, yaralanan askerler için adalet talep ediyor." ifadesi kullanıldı.

Uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK), barış gücü askerlerinin korunması için uygun tedbirleri almaları çağrısında bulunulan açıklamada, tarafların ateşkese uymaları, gerilimi azaltmaları gerektiği belirtildi.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan
Trump'tan gündem yaratacak İsrail mesajı! Zamanlama hayli manidar

Trump'tan gündem yaratacak İsrail mesajı! Zamanlama hayli manidar
Ataşehir Belediyesi’ne operasyondan yeni detaylar: Alışveriş kartları şoförün evinden çıktı

Operasyondan yeni detaylar: Şoförün evinden çıkanlara bakın
Kiev'de kimliği belirsiz bir kişinin ateş açması sonucu 5 kişi öldü

Önüne gelene sıktı, başkenti kana buladı: Çok sayıda ölü var
Firari şüphelinin ağabeyiyle yapılan görüşme dosyada! 'Hamile kaldı, ben de kafasına sıktım'

Gülistan Doku'nun nasıl öldürüldüğünün itirafı geldi
Kahramanmaraş okul saldırısında sınıftaki öğrenciler sıraları siper ederek kurtuldu

Vahşet anında sınıftaki öğrencilerin yaptıkları kahretti
Ataşehir Belediyesi’ne operasyondan yeni detaylar: Alışveriş kartları şoförün evinden çıktı

Operasyondan yeni detaylar: Şoförün evinden çıkanlara bakın
Okan Buruk alınan 3 puan sonrası hakemlere ateş püskürdü

3 puan sonrası o isimlere ateş püskürdü: Sevinmiyorum, çok mutsuzum
Bomba iddia: Özkan Yalım’ın otelinde 254 adet kaset bulundu

Tam 254 adet! Siyaset gündemine bomba gibi düşen kaset iddiası