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Endonezya ve Çin'den savunma ve enerji işbirliği

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Endonezya ve Çin dışişleri bakanları Cakarta'da görüştü; savunma işbirliği ve enerji güvenliği ele alındı. İki ülke, ilişkilerde ilerleme ve tek taraflı zorbalığa karşı ortak duruş sergilemeyi hedefliyor.

Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ve Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, savunma işbirliği ve enerji güvenliği konularını ele aldı.

Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ve Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, başkent Cakarta'da bir araya geldi.

Görüşmede, savunma işbirliği ve enerji güvenliği gibi konular ele alındı.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Sugiono, siyaset, ekonomi ve güvenlik gibi alanlarda iki ülke arasındaki ilişkilerde ilerleme sağlanmasının amaçlandığını belirtti.

Çin Dışişleri Bakanı Vang da uluslararası adaletin ve gelişmekte olan ülkelerin hak ve çıkarlarının korunması gerektiğini vurgulayarak, "Tek taraflı zorbalığa ve güç siyasetine birlikte karşı çıkacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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