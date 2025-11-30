Endonezya Tanıtım Günü Rami Kütüphanesi'nde Gerçekleştirildi

Bab-ı Alem Uluslararası Öğrenci Derneği ile İstanbul Endonezyalı Öğrenciler Birliği (PPI İstanbul) işbirliğiyle Rami Kütüphanesi'nde Endonezya Tanıtım Günü etkinliği düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Rami Kütüphanesi'nin, kültürlerarası etkileşimi güçlendirmek amacıyla düzenlediği Ülke Tanıtım Günleri'nde Endonezya'nın tanıtım etkinliği düzenlendi.

Türkiye ve Endonezya milli marşlarının okunmasıyla başlayan etkinlikte, Endonezya'nın zengin kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı sunan sergiler, yöresel ürün tanıtımları, ülkeye özgü tatlardan ikramlar ve kültürel sunumlar yer aldı. Ayrıca geleneksel Endonezya dansları da ziyaretçilere özel bir gösteri ile sahnelendi.

Programın açılışında konuşan Rami Kütüphanesi Müdür Yardımcısı Ramazan Aktemur, Endonezya'daki sel felaketinde vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diledi.

Aktemur, Endonezya Konsolosluğu başta olmak üzere, programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Bab-ı Alem Uluslararası Öğrenci Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Akcan ise dünyada her yıl yaklaşık 7 milyon öğrencinin, ülkesi dışında üniversite eğitimine devam ettiğini belirterek, "Bu sayı içerisinde 2025 itibariyle 350 bin uluslararası öğrenci, yükseköğretim eğitimini tamamlamak maksadıyla ülkemizi tercih etmiş bulunmakta. Biz de yaklaşık 20 yıldır Bab-ı Alem Uluslararası Öğrenci Derneği olarak milli ve manevi değerlerimizin bize yüklediği misyonla, bu arkadaşlarımızı bir misafir olarak kabul ediyor, eğitim hayatlarını tamamlamaları ve ülkelerine döndüklerinde ülkemizin gönül elçisi olarak, bu ilişkilerin devamlılığını sağlamak üzere faaliyetler düzenliyoruz. Bugün de Rami Kütüphanemizin ev sahipliğiyle yaklaşık 2 yıldır, her ay düzenlediğimiz Ülke Tanıtım Günleri'nde, Endonezya Öğrenci Birliğimizin ve konsolosluğumuzun organizasyonuyla öğrencilerimizin kendi ülkelerini, kültürlerini tanıtmalarına imkan sağlamak için bir program tertip ettik." dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar, Endonezya'nın el sanatları ürünleri, yerel kıyafetleri, kumaşlar ve müzik aletlerinin bulunduğu sergiyi gezdi.

Etkinliğe, Endonezya İstanbul Başkonsolosluğunu temsilen Protokol ve Konsolos Muavini Muhammad Ichsan Razali ile çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı.