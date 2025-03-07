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Endonezya'nın Pekanbaru Eyaletinde Şiddetli Yağış ve Taşkın

Endonezya'nın Pekanbaru Eyaletinde Şiddetli Yağış ve Taşkın
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Endonezya'nın Riau eyaletinin merkezi Pekanbaru'da etkili olan şiddetli yağışlar ve Siak Nehri'ndeki taşkın, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar, sokaklarda biriken sel sularının üstünden sallarla geçmek zorunda kaldı.

PEKANBARU, 7 Mart (Xinhua) -- Endonezya'nın Riau eyaletinin merkezi Pekanbaru'da etkili olan şiddetli yağışlar ve Siak Nehri'ndeki taşkın günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Endonezyalılar, sokaklarda biriken sel sularının üzerinden sallarla geçmek zorunda kaldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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