Endonezya'nın Pekanbaru Eyaletinde Şiddetli Yağış ve Taşkın
Endonezya'nın Riau eyaletinin merkezi Pekanbaru'da etkili olan şiddetli yağışlar ve Siak Nehri'ndeki taşkın, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar, sokaklarda biriken sel sularının üstünden sallarla geçmek zorunda kaldı.
PEKANBARU, 7 Mart (Xinhua) -- Endonezya'nın Riau eyaletinin merkezi Pekanbaru'da etkili olan şiddetli yağışlar ve Siak Nehri'ndeki taşkın günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Endonezyalılar, sokaklarda biriken sel sularının üzerinden sallarla geçmek zorunda kaldı.
Kaynak: Xinhua / Güncel