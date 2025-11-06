Endonezya'nın Papua Eyaletinde Sel Felaketi: 15 Ölü

CAKARTA, 6 Kasım (Xinhua) -- Endonezya'nın doğusundaki Papua eyaletinin ücra bir bölgesi olan Nduga'da geçen hafta meydana gelen sel felaketinde 15 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı'na bağlı Afet Veri, Bilgi ve İletişim Merkezi Başkanı Abdul Muhari çarşamba günü yaptığı açıklamada, "15 kişinin cansız bedeni bulundu. 8 kişiye ise henüz ulaşılamadı" dedi.

Muhari, selin yukarı havzalarda etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana geldiğini belirterek, eyalette aşırı hava koşullarının devam edebileceği uyarısında bulundu.

Yetkili, "Özellikle nehir havzaları boyunca yaşayanlara şiddetli yağışın bir saatten uzun sürmesi durumunda daha güvenli yerlere geçmelerini tavsiye ediyoruz" dedi.

Endonezya Meteoroloji, İklimbilim ve Jeofizik Kurumu, yağmur mevsiminin aralık ayında zirveye ulaşmasının ve ocak ayına kadar sürmesinin beklendiğini bildirdi.

Endonezya, muson döneminde sık sık hidrometeorolojik afetlerle karşı karşıya kalıyor.