Endonezya, BM Barış Gücü Misyonu İçin Lübnan'a 740'tan Fazla Asker Gönderecek

Endonezya, mayıs ayı sonunda Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne 740'tan fazla Ulusal Silahlı Kuvvetler personeli gönderecek. Dışişleri Bakanı Sugiono, askerlerden profesyonel ve özverili bir şekilde görev yapmalarını istedi.

CAKARTA, 12 Mayıs (Xinhua) -- Endonezya, mayıs ayı sonunda Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) 740'tan fazla Ulusal Silahlı Kuvvetler personeli gönderecek.

Endonezya yerel basınında yer alan haberlere göre, pazartesi günü düzenlenen bir koordinasyon toplantısında askerlere hitap eden Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono, bu yüksek riskli bölgede görev yapacak personelden görevlerini profesyonel ve özverili bir şekilde yerine getirmelerini istedi.

Söz konusu görevlendirme, halihazırda Lübnan'da görev yapan Endonezyalı UNIFIL personelinin rotasyonunu sağlamayı amaçlıyor.

Kaynak: Xinhua
