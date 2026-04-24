Endonezya, İngiltere-Fransa'nın önerdiği Hürmüz'de güvenliği sağlayacak ortak misyona katılmayacak

Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono, ülkesinin İngiltere- Fransa'nın önerdiği ve Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemi trafiğini koruyacak ortak deniz misyonuna "dahil olmayacağını" bildirdi.

Jakarta Globe haberine göre gazeteciler, Dışişleri Bakanı Sugiono'ya Endonezya'nın, İngiltere ve Fransa'nın önerdiği ve Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemi trafiğini korumayı amaçlayan çok uluslu deniz misyonuna katılma ihtimalini sordu.

Sugiono, "Bu (Ortak deniz misyonu) görüşülüyordu. Ama biz (Endonezya) dahil olmamalıyız. Tarafsız duruşumuzu ihlal eder. Özgür ve aktif politikamıza aykırı." ifadesini kullandı.

Orta Doğu bölgesinde ABD/İsrail-İran Savaşı sonrası İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kontrol altına almasından beri Endonezya'ya ait bazı tankerlerin Basra Körfezi'nde mahsur kaldığı bildirilmişti.

Macron ve Starmer'ın açıklamaları

Fransa'nın başkenti Paris'te 17 Nisan'da, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün yeniden tesis edilmesine ilişkin uluslararası konferans, 49 ülkeden temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirilmişti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, konferans sonrası düzenlenen basın toplantısındaki konuşmasında, bölgedeki seyrüsefer özgürlüğünün korunması için askeri planlama yapılması gerektiğine işaret ederek, "İngiltere ve Fransa, şartlar el verdiği anda seyrüsefer özgürlüğünü sağlayacak çok uluslu misyonu yönetecek." demişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da açıklamasında, İngiltere ile Körfez'den geçen ticari gemilere eşlik etmek ve onların güvenliğini sağlamak için "tarafsız, savaşan taraflardan ayrı" bir misyonun hayata geçirilmesini hızlandırmak için çalışacaklarını belirtmişti.