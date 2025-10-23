Endonezya Hükümeti, Kamboçya'daki Vatandaşlarının Güvenliğini Sağlıyor

Endonezya hükümeti, Kamboçya'daki çevrim içi dolandırıcılık çetelerinin tuzağına düşen ya da suçlarına ortak olan 110 vatandaşının güvende olduğunu ve ülkeye dönüşleri üzerinde çalışıldığını bildirdi.

Endonezya'nın Antara ajansının haberine göre, Endonezyalı Göçmen İşçileri Koruma Bakanlığı, Kamboçya'daki çevrim içi dolandırıcılık çetelerinin mağduru ya da suçlarına dahil olan vatandaşlarının son durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bu meselede mağdur veya müdahil olan tüm Endonezya vatandaşlarının güvende olduğunu teyit ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Endonezya hükümetinin, 110 vatandaşının güvenliğinin ve ülkeye dönüşünün sağlanması için Kamboçya makamlarıyla temas halinde olduğu belirtildi.