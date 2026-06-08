Haberler

Endonezya, Filipinler'deki Depremin Ardından Verdiği Tsunami Uyarısını Kaldırdı

Endonezya, Filipinler'deki Depremin Ardından Verdiği Tsunami Uyarısını Kaldırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Endonezya Meteoroloji, İklimbilim ve Jeofizik Kurumu, Filipinler'de meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremin ardından verdiği tsunami uyarısını, deniz seviyesinin normale dönmesiyle kaldırdı. Küçük çaplı tsunami dalgaları tespit edilirken, kıyı bölgelerinde panik yaşandı.

CAKARTA, 8 Haziran (Xinhua) -- Endonezya Meteoroloji, İklimbilim ve Jeofizik Kurumu, Filipinler'deki depremin ardından verdiği tsunami uyarısını kaldırdı. Kurum, pazartesi günü sabah saatlerinde meydana gelen şiddetli depremin ardından kuzey kıyılarına yönelik tsunami tehdidi nedeniyle tahliye emri yayımlamıştı.

Deniz seviyesi koşullarının normale döndüğünü belirten kurum, tsunami uyarısının sona erdiğini duyurdu.

Açıklamada sabah saatlerinde ülkenin kuzeyindeki çeşitli kıyı izleme istasyonlarında küçük çaplı tsunami dalgaları tespit edildiği belirtildi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre Filipinler'in güneyinde meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki deprem, Endonezya'nın kuzeydoğusundaki bazı kıyı bölgelerinde halk arasında paniğe yol açtı.

Endonezya ve Filipinler, depremlerin sık görüldüğü Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer alıyor.

Kaynak: Xinhua
İran'dan jet misilleme! Devrim Muhafızları İsrail'deki 2 hava üssünü hedef aldı

İran'dan jet misilleme! Devrim Muhafızları üsleri tek tek vurdu
Husilerden İsrail'e yeni darbe! Kızıldeniz'i kapattılar

Bu resmen savaş ilanı! Füzeleri ateşleyip Kızıldeniz'i kapattılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Aziz Yıldırım'a tebrik

Seçim biter bitmez Aziz Yıldırım için paylaşım yaptı
Gram altında 10 bin lira için tarih verildi

Gram altında 10 bin lira için tarih verildi
Hakkari'de 4 çocuk annesi evinin bodrumunda ölü bulundu

4 çocuk annesi evinin bodrum katında korkunç halde bulundu
İETT otobüsünde düşen 81 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Yaşlı adamın son görüntüsü bu oldu
Sokak ortasındaki cinayetin görgü tanığı o anları anlattı

Katilin sözleri kan dondurdu! Sokakta böyle bağırmış
Filipinler'de 7,8 büyüklüğünde deprem! 3 ülke için tsunami uyarısı yapıldı

7,8'lik deprem yıktı geçti! 3 ülke için tsunami alarmı verildi
Oturduğu yerden 8 asgari ücret kazanıyor

Oturduğu yerden 8 asgari ücret kazanıyor