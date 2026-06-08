Endonezya, Filipinler'deki Depremin Ardından Verdiği Tsunami Uyarısını Kaldırdı
Endonezya Meteoroloji, İklimbilim ve Jeofizik Kurumu, Filipinler'de meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremin ardından verdiği tsunami uyarısını, deniz seviyesinin normale dönmesiyle kaldırdı. Küçük çaplı tsunami dalgaları tespit edilirken, kıyı bölgelerinde panik yaşandı.
CAKARTA, 8 Haziran (Xinhua) -- Endonezya Meteoroloji, İklimbilim ve Jeofizik Kurumu, Filipinler'deki depremin ardından verdiği tsunami uyarısını kaldırdı. Kurum, pazartesi günü sabah saatlerinde meydana gelen şiddetli depremin ardından kuzey kıyılarına yönelik tsunami tehdidi nedeniyle tahliye emri yayımlamıştı.
Deniz seviyesi koşullarının normale döndüğünü belirten kurum, tsunami uyarısının sona erdiğini duyurdu.
Açıklamada sabah saatlerinde ülkenin kuzeyindeki çeşitli kıyı izleme istasyonlarında küçük çaplı tsunami dalgaları tespit edildiği belirtildi.
Yerel medyada yer alan haberlere göre Filipinler'in güneyinde meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki deprem, Endonezya'nın kuzeydoğusundaki bazı kıyı bölgelerinde halk arasında paniğe yol açtı.
Endonezya ve Filipinler, depremlerin sık görüldüğü Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer alıyor.