ENDONEZYA - Endonezya'da Vesak Günü kutlamaları - Haberler

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ENDONEZYA - Endonezya'da Vesak Günü kutlamaları

AA - Dasril Roszandi - Güncel
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Vesak Günü kutlamaları -Budistlerin Borobudur Tapınağında düzenlenen etkinliklere katılması ENDONEZYA - Endonezya'nın Magelang kentinde Budistler, Budizm'in kurucusu Gotama Buda'nın doğumu, aydınlanması ve ölümünün anıldığı Vesak Festivalini kutluyor.

Vesak Günü kutlamaları

-Budistlerin Borobudur Tapınağında düzenlenen etkinliklere katılması ENDONEZYA - Endonezya'nın Magelang kentinde Budistler, Budizm'in kurucusu Gotama Buda'nın doğumu, aydınlanması ve ölümünün anıldığı Vesak Festivalini kutluyor. Budistler, kutlamalar kapsamında Borobudur Tapınağında düzenlenen etkinliklere katıldı.

AA / Dasril Roszandi - Güncel

Endonezya, Buddha, Budizm, Güncel, Haberler

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