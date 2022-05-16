ENDONEZYA - Endonezya'da Vesak Günü kutlamaları - Haberler

ENDONEZYA - Endonezya'da Vesak Günü kutlamaları
AA - Dasril Roszandi - Güncel
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Vesak Günü kutlamaları -Budistlerin Borobudur Tapınağında düzenlenen etkinliklere katılması ENDONEZYA - Endonezya'nın Magelang kentinde Budistler, Budizm'in kurucusu Gotama Buda'nın doğumu, aydınlanması ve ölümünün anıldığı Vesak Festivalini kutluyor.
Vesak Günü kutlamaları
-Budistlerin Borobudur Tapınağında düzenlenen etkinliklere katılması ENDONEZYA - Endonezya'nın Magelang kentinde Budistler, Budizm'in kurucusu Gotama Buda'nın doğumu, aydınlanması ve ölümünün anıldığı Vesak Festivalini kutluyor. Budistler, kutlamalar kapsamında Borobudur Tapınağında düzenlenen etkinliklere katıldı.
AA / Dasril Roszandi - Güncel