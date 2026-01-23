Endonezya'daki uçak kazasında hayatını kaybedenlerin hepsinin cenazesine ulaşıldı

Endonezya'nın Güney Sulawesi bölgesindeki dağlık alana 17 Ocak'ta düşen uçağa ilişkin arama kurtarma çalışmalarında son kişinin de cenazesine ulaşıldığı bildirildi.

Detik News sitesinin haberine göre, Endonezya Ulusal Arama Kurtarma Ajansı yetkililerinden Andi Sultan, arama kurtarma ekiplerinin uçakta bulunan son kişinin de cansız bedenine ulaştığını ve arama faaliyetlerinin sona erdirildiğini açıkladı.

Antara ajansının haberinde de yerel yetkililer, kazada hayatını kaybeden 10 kişiden ikisinin kimliğinin tespit edildiğini, kimlik belirleme çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Yetkililer, Güney Sulawesi bölgesindeki dağlık alanda meydana gelen kazanın nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğünü belirtti.

Endonezya Hava Taşımacılığı (IAT) şirketine ait "ATR 42-500" tipi uçak, 17 Ocak'ta radardan kaybolmuştu.

7'si uçuş ekibinden ve 3'ü yolcu olmak üzere 10 kişinin bulunduğu uçağa ait enkaza, insansız hava araçları ve çok sayıda arama kurtarma ekibinin yer aldığı geniş çaplı çalışmalar sonucunda ulaşılmıştı.