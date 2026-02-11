Endonezya'da havalimanına inişi sırasında silahlı saldırıya uğrayan küçük uçaktaki iki pilot öldü

Endonezya'nın Güney Papua eyaletindeki bir havalimanına iniş yapan küçük uçağa ateş açılması sonucu iki pilot hayatını kaybetti.

Antara News'ün haberine göre, yetkililer, Tanah Merah'dan havalanan "Cessna Grand Caravan" tipi küçük uçağın, eyaletin Boven Digoel bölgesindeki havalimanına inişi sırasında silahlı saldırıya uğradığını açıkladı.

Saldırıda iki pilotun yaşamını yitirdiğini bildiren yetkililer, uçaktaki 13 yolcunun sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.