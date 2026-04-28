Endonezya'da Tren Kazası: 14 Ölü, 84 Yaralı

CAKARTA, 28 Nisan (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Cava eyaletine bağlı Bekasi kentinde iki trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 14 kişi hayatını kaybetti, 84 kişi de yaralandı.

Salı sabahı Bekasi'de bulunan bir hastanede yaralıları ziyaret eden Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto, hükümeti ve şahsı adına geçmiş olsun dileklerini iletti. Subianto, trajik kazaya ilişkin hızlı bir soruşturma yürütüleceğini belirtti.

Tren işletmecisi KAI'nin Başkanı Bobby Rasyidin, yerel saatle 08.45 itibarıyla kazada 14 kişinin yaşamını yitirdiğini, cenazelerin kimlik tespiti için Kramat Jati Polis Hastanesi'ne nakledildiğini açıkladı. Ayrıca 84 yaralının çeşitli sağlık kuruluşlarında tedavi altına alındığını ifade etti.

Kaza, Cakarta-Bekasi hattında sefer yapan bir banliyö treninin, pazartesi günü yerel saatle 20.50 sularında Cakarta-Surabaya hattında çalışan uzun mesafe treniyle çarpışması sonucu meydana geldi.

Demiryolu işletmecisi ve Ulusal Ulaştırma Güvenliği Komitesi'nin kazanın nedenini belirlemek üzere kapsamlı bir soruşturma yürüttüğü bildirildi.

Kaynak: Xinhua