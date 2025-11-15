Endonezya'da Toprak Kayması: 6 Ölü, 17 Kayıp
Endonezya'nın Orta Cava bölgesinde meydana gelen toprak kaymasında 6 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi kayboldu. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Endonezya'nın Orta Cava bölgesinde meydana gelen toprak kayması sonucu 6 kişinin öldüğü, 17 kişinin kayıp olduğu bildirildi.
Yerel kanal Kompas TV'nin haberine göre, toprak kaymasının meydana geldiği Cilacap şehrindeki Arama ve Kurtarma Ofisi Başkanı Muhammad Abdullah, 6 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Kayıp 17 kişi için arama faaliyetlerinin sürdüğünü belirten Abdullah, çalışmalarda ekskavatörler, arama köpekleri ve su pompalarının kullanıldığını kaydetti.
Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), Orta Cava'da dün şiddetli yağmurlar ve toprak kaymaları nedeniyle 90'dan fazla kişinin yerinden edildiğini bildirmişti.
Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel